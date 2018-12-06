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فن

10 زيجات فى حياة حلمى بكر .. سهير رمزى وشقيقة شويكار الأبرز

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل اليوم الموسيقار حلمى بكر بعيد ميلاده ،حيث يعد واحدًا من اهم الموسيقيين فى العالم العربى ، وذلك بعد ان قدم الحانا خالدة فى تاريخ الفن المصرى .

وقد تزوج الفنان حلمى بكر الذى يكمل اليوم عامه الـ" 81 " عشر مرات الأولى كانت من الفنانة سهير رمزى، وقررا الإنفصال بصورة بشكل هادئ.

وكانت زوجته الثانية هى شاهيناز شقيقة الفنانة شويكار وهى أم ابنه الوحيد هشام، ثم تزوج من سيدة من خارج الوسط الفنى تدعى منى ، وقد حدث الطلاق بينهما مرتين ، ليتزوج بعدها من سيدة أخرى من خارج الوسط الفنى .

ثم تزوج للمرة الخامسة من سيدة سورية واستمر الزواج شهرا ونصف فقط ، وكانت الزيجة السادسة من ابنة خالة الفنانة أصالة، ثم تزوج من فتاة من خارج الوسط الفنى.

وجاء زواجه الثامن من المطربة الراحلة عليا التونسية ، وكانت الزيجة التاسعة من فتاة من خارج الوسط الفنى وأستمر الزواج 10 أشهر فقط .

وجاءت زيجته العاشرة من خارج الوسط الفنى إيضًا قبل عامين من اليوم ، وقد رزق من خلالها بنجلته الثانية.
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