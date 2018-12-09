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محافظات

أول إجراء من الصحة بعد مشاجرة طبيبين بغرفة عمليات بالمنوفية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:21 م
أول إجراء من الصحة
أول إجراء من الصحة بعد بعد مشاجرة طيبين بغرفة عمليات
محمد امين
قال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم نقل الطبيب محمود عبدالنبي إبراهيم دكتور النساء والتوليد بمستشفى الباجور العام إلى مستشفى السادات العام.

وجاء ذلك بعد واقعة اعتدائه على الطبيب إسماعيل يوسف حسن طبيب التخدير بالمستشفى وذلك بعد رفض الثاني تخدير حالتي ولادة قيصرية في وقت واحد وذلك بالمخالفة للقانون.

وأشار وكيل الصحة إلي أنه سوف يسعى لنقل طبيب التوليد خارج المحافظة بأكملها لأن هذا السلوك خارج عن النص ولا يمكن أن يقوم به طبيب يصفه الناس بملاك الرحمة.
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