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محافظات

مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى بمدينة العياط

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مركز ومدينة العياط سيشهد طفرة فى توصيل خدمة الصرف الصحى حيث يقوم الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بإجمالى استثمارات تتجاوز المليار جنيه.

وكلف المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد بتشكيل لجنة لحصر المدن والقرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى والتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإدراج تلك المشروعات كأولوية فى خطط الأعمال لتوصيل الخدمة فور توفير الإعتمادات المالية لهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور أعضاء مجلس النواب عن دوائر العياط والبدرشين وأطفيح والصف والدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ واللواء محمد رأفت السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن المعنية.
مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى بمدينة العياط
مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى بمدينة العياط
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