صالح جمعة يكشف تفاصيل جلسته مع يوسف.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي



وقال إن «يوسف» على تواصل دائمٍ معه، ويتحدث إليه كثيرًا لتحفيزه على أداء البرنامج البدني الذي يخضع له حاليًا. وإنه يتمنى أن يكون التوفيق حليف الأهلي في مباراة جيما الإثيوبي، الجمعة القادم، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



وأشار جمعة، إلى أن ثقة الجماهير واللاعبين السابقين والنجوم الحاليين في قدراته والحديث معه، أمر يسعده بشكل شخصي.



وشدد، على أن علاقته مميزة جدًا مع عماد متعب، نجم الأهلي السابق، خاصة أنه تواجد معه في غرفة واحدة خلال المعسكرات على مدار عامين، وأنه يتمنّى أن يحقق ما حققه «متعب» من شُهرة وبطولات وحب الجماهير له.



وأوضح لاعب الأهلي، أن الإعلام يقف إلى جواره في الفترة الماضية، من أجل العودة. موجهًا رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي، يطالبهم فيها بالوقوف إلى جواره في الفترة المقبلة، خاصة أنه بعيد عن الملاعب من فترة طويلة، وأنه يعد الجميع أن يكون العام الجديد بداية جديدة له في الملاعب ومع الأهلي.

كشف صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الجلسة التي جمعته مع محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، والتى طالبه فيها بالعودة إلى مستواه البدني قبل يناير المقبل.