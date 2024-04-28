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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بشهادة أبو الهول| حفل زفاف أسطوري.. من هو الملياردير الهندي Ankur Jain؟

حفل الزفاف الهندي
حفل الزفاف الهندي

أعلن الملياردير الهندي Ankur Jain عبر صفحته الرسمية على منصة إنستجرام، عن الاحتفال بزواجه من عارضة الأزياء Erika Hammond، بعد أن التقى بها في صالة الألعاب الرياضية Rumble Boxing التي يقبل عليها المشاهير، حيث كانت تعمل كمدربة للياقة البدنية، كما أنها نجمة WWE سابقة.

ونال الحفل إعجاب الكثيرين نظرًا لإقامته أمام أهرامات الجيزة، ما طرح التساؤلات عن هوية الملياردير الشاب والسيرة الذاتية لنجاحه.

حفل الزفاف الهندي 

من هو الملياردير الهندي Ankur Jain؟

وفقًا لـ هندوستان تايمز، يعتبر Ankur Jain المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bilt Rewards وKairos، وهو أول برنامج ولاء رئيسي يسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل، في حين أن Kairos هو استوديوهات بناء شركات لمواجهة أكبر التحديات في العالم، وعلى أثر تلك الإنجازات، تم اختياره كقائد عالمي شاب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2011، وفي وقت سابق، كان جاين نائب رئيس المنتج في تطبيق Tinder للمواعدة.

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كان حفل زفاف أنكور جاين وإريكا هاموند المصري حفلًا مليئًا بالنجوم، وتضمنت قائمة الضيوف لانس باس ومايكل تورشين، وروبن ثيك وأبريل لوف جيري، وكيفن أوليري وليندا أوليري، والمؤثرة سيرينا كيريجان، وحاكم تكساس السابق ريك بيري وأنيتا بيري، إلى جانب بريان كيلي، والعديد من السياسيين، والشخصيات التجارية البارزة، وكان زاهي حواس من أبرز الشخصيات التي حضرت حفل زفاف الملياردير الهندي، واختار الزوجان إقامة حفل زفاف غير تقليدي، والذي لم يتضمن كعكة الزفاف، ولا حفل زفاف، ولا وصيفات الشرف.

حفل الزفاف الهندي 

الملياردير الهندي Ankur Jain ينشر صور حفل زفافه

نشر أنكور جاين صورا من حفل زفافه مصاحبة لتعليق، يقول فيه: شكرًا لكل من جاء للاحتفال معنا، العديد من الصور والذكريات من حفل الزفاف الذي كان خلال الأيام الماضية، وشكرا لجميع الأشخاص الذين جعلوا حفل زفافنا ممكنًا.

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