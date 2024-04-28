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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بتبني خطوات تنفيذية لحل الدولتين لإنهاء أزمة فلسطين

وزير الخارجية
وزير الخارجية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية شارك يوم الأحد ٢٨ أبريل الجاري في فعالية للقادة الاقتصاديين العالميين حول تعزيز الأمن والنمو العالميين، وذلك بمشاركة رئيسي كل من نيجيريا ورواندا ومدير عام صندوق النقد الدولي وعدد كبير من الوزراء وقادة القطاع الخاص. 
 

كما شارك الوزير شكري أيضاً في مائدة مستديرة حول اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط بحضور وزير النقل السعودي ووزير الخارجية الأردني ورئيس شركة ميرسك وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى، وذلك ضمن فعاليات اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.
 

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري حرص خلال الفعالية الأولى على استعراض سبل الخروج من أزمة غزة، مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، كما شدد على ضرورة عدم اكتفاء المجتمع الدولي بالاعراب عن التطلع نحو حل الدولتين دون الحرص على تبني خطوات تنفيذية في هذا الإطار.
 

وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية تناول في خلال المائدة المستديرة تبعات اضطرابات سلاسل الإمداد في المنطقة على الاقتصاد المصري، مشيراً لأهمية قناة السويس في القلب من التجارة الدولية، ومستعرضاً جهود تطوير القناة من خلال العمل على تحويلها لمركز لوجيستي متطور.

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