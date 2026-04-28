مقترح أمام البرلمان لمنع سفر الزوج حال عدم إعادة الطفـل خلال 24 ساعة

طالبت المحامية مشيرة السيد بإصدار قرار يمنع سفر الزوج حال عدم إعادته للطفل خلال 24 ساعة، وذلك في إطار حماية حقوق الطفل وتنظيم مسائل الرؤية والاستضافة، بما يضمن عدم استغلال هذه الحقوق للإضرار بالطرف الآخر أو تعريض الطفل لمخاطر نفسية أو قانونية.



من جانبه علّق رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب عمرو الورداني بأن السفر قد يتم قبل مرور 24 ساعة بشكل طبيعي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما يستدعي دراسة آليات أكثر إحكامًا لضبط هذه الحالات.

وأوضح ممثل خط نجدة الطفل أن مثل هذه الوقائع حدثت بالفعل، مشيرًا إلى وجود حالات يتم فيها اصطحاب الطفل إلى أماكن قريبة مثل السوبر ماركت، ثم السفر به خلال ساعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بإمكانية استغلال وقت الرؤية أو الاستضافة في إخفاء الطفل.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، في إطار بحث ملفات التشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين وضمان المصلحة الفضلى للطفل.