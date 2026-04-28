ممثل العدل: مشروع قانون الأحوال الشخصية سيعرض قريبًا أمام البرلمان

قال المستشار عمرو السيسي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية بات قريبًا من العرض أمام البرلمان، موضحًا أن وزير العدل يولي الملف أولوية قصوى، وأن الصياغات النهائية للقانون أوشكت على الانتهاء خلال الفترة القريبة المقبلة، مع توقعات بتوافق واسع حوله.



جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث تطوير الإطار التشريعي المنظم لها بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.



وأوضح السيسي أن معالجة مشكلات الأسرة لا يمكن أن تعتمد على التشريع وحده، مؤكدًا أن القانون جزء من الحل لكنه ليس الحل الكامل، مشيرًا إلى أن الأزمة في جوهرها تتعلق أيضًا بالسلوك المجتمعي ومدى الالتزام بتطبيق النصوص بشكل صحيح.