بسيطة وأنيقة.. الأميرة «رجوة» زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بجمالها

نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صورة تجمعه مع زوجته الأميرة رجوة الحسين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت الأميرة رجوة بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا باللون الأحمر، بطريقة جذابة تبرز جمالها الساحر.

وخطفت الأميرة رجوة الأنظار، بإطلالتها الأنيقة، ولماستها الجمالية، حيث وضعت المكياج الرقيق الناعم المرتكز على الألوان الوردية الجذابة.

كما ارتدت المجوهرات اللافتة، حيث فضلت ارتداء الأقراط اللافتة في الأذن، مع انسياب شعرها الأسود بطريقة ناعمة.