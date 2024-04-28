"استرازينكا مصر ": مصر نجحت في تسجيل صفر إصابة بفيروس سي.. فيديو

قال الدكتور حاتم الورداني ، رئيس مجلس ادارة شركة استرازينكا مصر ، أنه يشعر بالفخر تجاه خطوات الدولة المصرية في ملف الصحة ، والقضاء على الفيروس الكبد الوبائي بعد أن كانت مصر اكثر الدول في معدلات الاصابة به .

وتابع الدكتور حاتم الورداني ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن مصر نجحت في تسجيل صفر حالات بفيروس سي ، وهو نجاح غير مسبوق .

وأكمل " الورداني " ، أن مبادرة " معا لبر الامان " هدفها التوعية بمرض سرطان الكبد ، والتوأمه مع كافة المراكز الاوروبية العالمية لتدريب لكوادر الطبية ، مع استخدام الذكاء الاصطناعي.

أطلقت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية العالمية مبادرة معا لبر الأمان ، وذلك للكشف المبكر وتقليل مضاعفات الإصابة بسرطان الكبد والنوعية بأهمية الكشف المبكر لهذا النوع من السرطانات .

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