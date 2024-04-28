65 ألف وظيفة.. وزير الاتصالات يعلن مفاجأة سارة للشباب.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم تدريب الشباب على العمل الحر وتحقيق منافسة كبيرة.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: تم التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب، في إطار توفير عمل مناسبة وملائمة لجميع الشباب تناسب احتياجاتهم ومؤهلاتهم العلمية.

وأشار إلى أنه يتم توفير فرص عمل للفتيات بالقرى للعمل من خلال الانترنت، موضحا: نقوم بتدريب عقول الشباب بفكر ابتكاري وإنتاج إبداعي لتحقيق قيمة عالية.

وتابع أن خريجي كليات الاتصالات يجدوا فرص عمل بسهولة عقب تخرجهم لأن السوق في احتياج مستمر لهم، ويتم توفير فرص تدريبية كبيرة للجميع من خريجي الجامعات والكليات المختلفة من الكليات النظرية أو الأدبية أو كليات الفنون التطبيقية.

واسترسل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،: نقوم بتدريب الشباب على تخصصات في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ولدينا خريجين من كليات مختلفة سواء نظرية أو أدبية أو فنون تطبيقية.