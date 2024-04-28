عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

65 ألف وظيفة.. وزير الاتصالات يعلن مفاجأة سارة للشباب.. فيديو

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم تدريب الشباب على العمل الحر وتحقيق منافسة كبيرة.

txt

وزير الإتصالات: ربط المستشفيات بشبكة من الألياف الضوئية

txt

وزير الاتصالات: مصر تقدمت 50 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي


وأضاف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: تم التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب، في إطار توفير عمل مناسبة وملائمة لجميع الشباب تناسب احتياجاتهم ومؤهلاتهم العلمية.

 

وأشار إلى أنه يتم توفير فرص عمل للفتيات بالقرى للعمل من خلال الانترنت، موضحا: نقوم بتدريب عقول الشباب بفكر ابتكاري وإنتاج إبداعي لتحقيق قيمة عالية.

 

وتابع أن خريجي كليات الاتصالات يجدوا فرص عمل بسهولة عقب تخرجهم لأن السوق في احتياج مستمر لهم، ويتم توفير فرص تدريبية كبيرة للجميع من خريجي الجامعات والكليات المختلفة من الكليات النظرية أو الأدبية أو كليات الفنون التطبيقية.

 

واسترسل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،: نقوم بتدريب الشباب على تخصصات في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ولدينا خريجين من كليات مختلفة سواء نظرية أو أدبية أو فنون تطبيقية.

وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التكنولوجيا والاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإعلامي أحمد موسى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

السبب الحقيقي للخناقة| أسطورة ليفربول يكشف المستور في أزمة محمد صلاح وكلوب

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

برودة ليلا وأمطار رعدية .. تحذيرات من حالة الطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات: قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الإنترنت.. فيديو

وزير الاتصالات: نخطط لإنشاء 5 كابلات بحرية في مصر خلال الفترة المقبلة

اتحاد أمهات مصر: نؤيد تدريس فنون البرمجة في الإعدادية والثانوية العامة

65 ألف وظيفة.. وزير الاتصالات يعلن مفاجأة سارة للشباب.. فيديو

وزير الاتصالات: يتم تقديم الخدمات للمستثمرين من داخل مركز البيانات والحوسبة.. فيديو

مصدر رفيع المستوى: زيادة المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة اعتبارا من الأسبوع المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة رياضية.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بشهادة أبو الهول| حفل زفاف أسطوري.. من هو الملياردير الهندي Ankur Jain؟

بسيطة وأنيقة.. الأميرة «رجوة» زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

الرئيس وجه بالاهتمام به في التعليم.. مجال الرقمنة وأهميته تكنولوجيا واقتصاديا

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ