وزير الاتصالات: مصر تقدمت 50 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة حين ترغب أو تحتاج إلى موارد حوسبية أو ساعات تخزين أو تطبيقات، يجب أن تلجأ إلى مراكز بيانات وسحب حوسبية خارج مصر، وهذا له تكلفة ضخمة.

وأضاف عمرو طلعت، خلال كلمته في أفتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أنه أصبح هناك إمكانية لتقديم خدمات موارد الحوسبة للشركات ورواد الأعمال من داخل مصر.

وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة تتجاوز 16%، وهو أعلى قطاعات الدولة نمواً.



وأوضح أن معدل نمو الصادرات الرقمية يبلغ 26% عن العام الماضي عن العام السابق له، ومعدل نمو صادرات التعهيد بلغ 54% خلال عام واحد.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى، أن مصر تقدمت بمعدل 50 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.