وزير الاتصالات: يتم تقديم الخدمات للمستثمرين من داخل مركز البيانات والحوسبة.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس السيسي افتتح 3 مراكز للبيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن منصة مصر الرقمية تقدم 170 خدمة للمواطنين، لافتا إلى أن جميع قواعد البيانات الحكومية التي يزيد عددها عن 100 مرتبطة ومتكاملة.

وأشار: استطعنا زيادة عدد المتدربين بمراكزنا كل عام 100 ضعف، ومضاعفة الموازنة 34 مرة من 50 مليون جنيه لمليار و700 مليون جنيه.

وتابع أنه يتم تقديم كافة الخدمات للمستثمرين من داخل مركز البيانات والحوسبة، موضحا أنه تم إطلاق مجموعة من المبادرات لأشبال ورواد مصر مرتبطة بالتكنولوجيا، ومبادرة أجيال مصر الرقمية تستهدف مختلف المراحل العمرية.

