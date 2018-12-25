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محافظات

محافظ مطروح: رفع حالة الاستعداد خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:54 م
اللواء مجدى الغرابلى
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
ايمن محمود
أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على رفع حالة الاستعداد القصوى والتأهب على مدار 24 ساعة، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد المجيد.

وأضاف علي ضرورة تكثيف التواجد الأمني بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح .

كما وجه المحافظ إلى رؤساء المدن بالمحافظة بتكثيف حملات النظافة للحدائق العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظة وفى محيط الكنائس وإزالة أي إشغالات استعدادا لاستقبال أعياد الاخوة المسحيين وإجازة منتصف العام.

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