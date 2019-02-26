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أخبار العالم

مجموعة سفن من أسطول الشمال الروسي تتوجه إلى المحيط الأطلسي

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:27 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
قال مدير المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي فاديم سيرجا، إن مجموعة سفن تابعة للأسطول، بقيادة الفرقاطة "أدميرال جورشكوف" وسفينة "ايلبروس" اللوجستية متعددة المهام وسفينة الإنقاذ "نيكولاي تشيكر"، في طريقها إلى المحيط الأطلسي.

وأوضح سيرجا - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن مجموعة سفن الأسطول الشمالي الروسي ، انطلقت من بحر "بارنتس" شمال روسيا نحو المحيط الأطلسي، مضيفًا: " أن هذه السفن ستنفذ في الأشهر القادمة رحلات بعيدة المدى في مناطق عديدة من المحيط العالمي".

وأشار سيرجا إلى أن الأهداف الرئيسية لهذه الرحلة تتمثل في عرض العلم والتواجد البحري في مناطق العمليات في المحيط، مضيفًا أن السفن الروسية ستدخل إلى عدة موانئ لدول أجنبية، بجانب تنفيذ المهام المحددة لها .

يُذكر أن هذه الرحلة هي الأولى من نوعها بالنسبة لطاقم سفينة "أدميرال جورشكوف"، حيث أجرت هذه السفينة قبل ذلك رحلات بين الأساطيل وبين القواعد البحرية فقط.

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