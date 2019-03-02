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حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم شرع في قتل شخصين بالبدرشين

السبت 02/مارس/2019 - 11:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى المهدى
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم شرع في قتل شخصين على إثر خلاف بمنطقة بالبدرشين.

وأوضح قرار الإحالة، قيام المتهم علام ن، وأخرون، بالشروع في قتل المجني عليهما محمد عبد السميع، وعلام حسن، عمدا مع سبق الإصرار بتحريض من آخر وأعدوا لتنفيذ هذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية وتوجه إلى مكان تواجدهما وما أن ظفروا بهما حتى انهالوا عليهما بوابل من الأعيرة النارية قاصدين ازهاق روحهما فأحدث بالمجني عليه إصابات إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لأسباب لا ردخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهم التصويب ونفاد الذخيرة ومداركة المجني عليه الأول بالعلاج.

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