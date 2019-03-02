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أخبار البلد

وزيرة الصحة: المرحلة الثالثة من 100 مليون صحة فحصت أكثر من نصف مليون مواطن

السبت 02/مارس/2019 - 01:31 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 551 ألفا و36 مواطنا، بالمحافظات السبع بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالي وحتى ظهر اليوم السبت.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى ان إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ 27 محافظة وصل إلى 31 مليونا و433 ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح جميع المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أمس، إقبالا منقطع النظير فى نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 108% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة حيث استمر عمل عدد كبير من نقاط المسح بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصا من الفرق الطبية على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة، مؤكدة أن هذا ليس بالجديد على وطنية العاملين بالوزارة، والذي شاهدناه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا بتردد 156 ألفا و949 مواطنا، تليها محافظة الشرقية بتردد 123 ألفا و531 مواطنا، ثم محافظة الجيزة 88 ألفا و 154 مواطنا، والغربية سجلت تردد 71 ألف و97 مواطنا، ثم المنيا 61 ألفا و791، تليها محافظة قنا بتردد 41 ألفا و788 مواطنا، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 7726 مواطن.

وأضاف "مجاهد" أن المرحلة الثالثة تستهدف فحص 23 مليونا و39 ألف مواطنا، ويشارك في تنفيذها 8 آلاف و52 ألف فريق طبي، مقسمين على فترتي عمل صباحية ومسائية، وذلك في 2401 نقطة مسح في المحافظات السبعة، حيث من المقرر أن تختتم أعمال المرحلة الثالثة بنهاية شهر أبريل القادم.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تماما.

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