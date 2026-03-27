عزاء الملحن وفا حسين بمسجد حسين صدقي بالمعادي.. بث مباشر

استقبلت أسرة الملحن وفا حسين، واجب العزاء اليوم الجمعة 27 مارس، بعد وفاته مساء أمس الخميس 26 مارس.

وتوافد عدد من زملاء الراحل وفا حسين، على مسجد حسين صدقي، بالمعادي لتقديم واجب العزاء لأسرته ومواساتهم على الرحيل.

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة الملحن وفا حسين.

ونعت جمعية المؤلفين والملحنين، وفاة الملحن وفا حسين، حيث كتبت عبر الصفحة الرسمية لـ الجمعية عبر فيس بوك: تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الملحن الكبير الأستاذ وفا حسين، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه.

بدأ الملحن وفا حسين حياته الفنية كعازف أكورديون محترف في الفرق الموسيقية بالإذاعة المصرية، وتعاون مع عمر فتحي في أغنيته الشهيرة "والله وعزاز علينا" التي لاقت نجاحاً كبيراً وقتها.