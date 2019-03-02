جمعية الصداقة النمساوية: مصر في طريق التقدم

أشاد محمد بصري أمين عام جمعية الصداقة المصرية النمساوية بالجهود، الذي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأصعدة كافة.



وقال: إننا ننظر في النمسا للإنجازات التي تحقق على أرض الواقع في مصر بالكثير من الإعتزاز والمزيد من الفخر، حيث أن السنوات التي تقلد فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم قد شهدت طفرة في كافة المجالات.



وذكر الأمين العام لجمعية الصداقة النمساوية المصرية أنه في الوقت الذي يحارب فيه الجيش المصري والشعب جميعه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإرهاب، فإنه لا يألو من أجل الوصول بمصر إلى مكانتها اللائقة بها بين الدول المتحضرة.



وأشار إلى ما تم تحقيقه على صعيد البنية التحتية في مصر، مؤكدا أنها الخطوة الأولى للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة من الناحية الاقتصادية، التي تحتاج إلى مناخ استثماري، وهو ما تم العمل عليه وتحقيقه لكي تسير مصر في طريق التقدم، إضافة للبنية التحتية التي لا غنى عنها لكافة المشاريع التنموية.