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فن

مازن الغرباوى عضوا بلجنة تحكيم أيام الشباب في الكويت

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:06 م
صدى البلد
شيري نبيل
اختارت إدارة مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته الـ١٢ بدولة الكويت، الفنان والمخرج مازن الغرباوى عضوا بلجنة التحكيم والتي تضم مجموعة من القامات الفنية والأكاديمية بالكويت وبعض الدول العربية.

وتضم لجنة التحكيم بجانب الغرباوي، محمد مبارك بلال رئيس لجنة التحكيم (عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت سابقا ) والكاتب فهد رده الحارثي من المملكة العربية السعودية والفنان بلال مارتيني من سوريا ومن الكويت الفنان حسين المفيدي وأحلام حسن وابتسام حمادي.

ومن جانبه أكد الغرباوى أهمية المهرجان الذي يعتبر نافذة مهمة تلقي الضوء على إبداعات شباب المسرح بدولة الكويت خاصة وبالوطن العربي عامة، مثمنا مجهودات المخرج الكبير عبد الله عبدالرسول -رئيس المهرجان في إدارة المهرجان، موجها الشكر له ولفريق عمل المهرجان بإدارته المختلفة.

ويقام المهرجان في الفترة من 3 إلى 13 مارس الجاري، وتقيمه الهيئة العامة للشباب بقيادة عبد الرحمن بداح المطيري مدير عام الهيئة العامة للشباب بالكويت.

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