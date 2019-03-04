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أخبار العالم

محمد بن راشد يخصص 1.5 مليار درهم لبناء الجيل الجديد من مدارس الإمارات

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:16 م
صدى البلد
القسم الميدانى
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم الاثنين، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر, أنه تم تخصيص 1.5 مليار درهم لبناء أول مجموعة من الجيل الجديد من مدارس الإمارات.  

وأضاف بن راشد أن هذه المدارس ستضم مختبرات للتصميم والروبوتات والذكاء الصناعي والمختبرات الصحية والبيئية والمرافق الرياضية التخصصية.

واختتم تغريدته بالقول أن الأجيال القادمة في دولة الإمارات بحاجة لفكر مختلف وأدوات جديدة للمستقبل لمواكبة تحديات العصر. 

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