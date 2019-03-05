محمد بن راشد يخصص مليار درهم لمشاريع البنية التحتية بإمارة الفجيرة

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، تخصيص مليار درهم لمشاريع البنية التحتية في إمارة الفجيرة، ومجمع سكني بقيمة ٤٠٠ مليون درهم في خورفكان.



وقال "آل مكتوم"، عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر": "استكملنا اليوم جولاتنا الميدانية في ربوع الوطن، معتمدين مليار درهم لمشاريع البنية التحتية في إمارة الفجيرة، ومجمع سكني بقيمة ٤٠٠ مليون درهم في خورفكان".



وتابع: "بالإضافة لمدارس ومراكز رعاية صحية وطرق داخلية ومباني مجتمعية في الساحل الشرقي لدولة الإمارات".