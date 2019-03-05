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فن

محمد إمام يبحث عن فنانة لبنانية شابة تظهر معه في هوجان

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:04 م
صدى البلد
سعيد فراج
تفاعل الفنان محمد إمام مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على تويتر، وشاركهم الرأي لترشيح فنانة لبنانية شابة لتظهر معه كضيفة شرف في مسلسل "هوجان" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

وكتب محمد إمام تغريدة له على تويتر، قال فيها: "كنت حابب اخد رأيكم .. ترشحولي مين نجمة لبنانية شابة في جيلي تكون ضيفة شرف معايا في مسلسل #هوجان".

ويجسد، خلال أحداث المسلسل، شخصية بطل خارق، ويقدم المسلسل رحلة صعوده إلى أن يصبح أحد مشاهير المجتمع.

"هوجان" بطولة صلاح عبدالله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نورالدين، عبير صبرى، عمر محمد متولى، هاجر أحمد، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

محمد إمام يبحث عن فنانة لبنانية شابة تظهر معه في هوجان

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