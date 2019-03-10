مصرع شخص صدمه قطار بسوهاج

لقى شخص مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية اولاد بهيج مركز العسيرات بسوهاج.



تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة العسيرات باصطدام قطار بشخص ووفاته وتبين أنه أثناء عبور "محمد. ن. ع. أ" 65عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة اصطدم به القطار رقم 983 مكيف " أسوان / القاهرة" مما أدي لوفاته، وبمناظرة الجثة تبين أنها أشلاء، تم نقل أشلاء الجثة لمشرحة المسشتفي المركزي.



لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

