التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 في مؤتمر صحفي غداً

تعقد وزارة التضامن الاجتماعى، مؤتمرًا صحفيًا صباح غد الإثنين بمقر الوزارة ، وذلك لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 وعددهم 32 أماً فائزة بمسابقة عيد الأم وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من كافة الأطياف والتخصصات من ممثلي الجهات المعنية





وبلغ عدد المتقدمات للمسابقة هذا العام 635 شخصاً، وكما ذكرت فقد انطبقت بالفعل المعايير والشروط على 145 مرشحة من بينهن 29 مرشحة تجيد القراءة والكتابة، و110 منهن حاصلات على قدر من التعليم، ويبلغ عدد الأرامل 102 أرملة ومن المرشحات 10 أمهات بديلة، و7 أمهات لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة.





وأعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم اختيار 27 أماً على مستوى الجمهورية للتكريم هذا العام بالاحتفال السنوي المركزي بالإضافة إلى أم بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية بالإضافة إلى أم لشهيد القوات المسلحة وأم لشهيد الشرطة.



