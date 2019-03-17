ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 في مؤتمر صحفي غداً

الأحد 17/مارس/2019 - 02:03 م
الدكتورة غادة والى
الدكتورة غادة والى
كتب محمد عبد المنعم
تعقد وزارة التضامن الاجتماعى، مؤتمرًا صحفيًا صباح غد الإثنين بمقر الوزارة ، وذلك لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 وعددهم 32 أماً فائزة بمسابقة عيد الأم وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من كافة الأطياف والتخصصات من ممثلي الجهات المعنية 

وبلغ عدد المتقدمات للمسابقة هذا العام 635 شخصاً، وكما ذكرت فقد انطبقت بالفعل المعايير والشروط على 145 مرشحة من بينهن 29 مرشحة تجيد القراءة والكتابة، و110 منهن حاصلات على قدر من التعليم، ويبلغ عدد الأرامل 102 أرملة ومن المرشحات 10 أمهات بديلة، و7 أمهات لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم اختيار 27 أماً على مستوى الجمهورية للتكريم هذا العام بالاحتفال السنوي المركزي بالإضافة إلى أم بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية بالإضافة إلى أم لشهيد القوات المسلحة وأم لشهيد الشرطة.

وأضافت والي أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، وأهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها ، و أن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها ابن من ذوى معاقة هي ألا يقل السن عن 50 عاما، ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء ، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعليم .

ترشيحاتنا

أردوغان لـ نتنياهو: شد ودن ابنك.. وإلا عندي طرق ثانية لتعليم إسرائيل

حقيقة انتحار ابنة مايكل جاكسون بعد اتهامه باغتصاب أطفال

قصة العجوز والفتاة القاصر.. كيف باعت الأم طفلتها للثري الخليجي مقابل حفنة جنيهات

وائل جمعة يوجه رسالة مؤثرة لـ على معلول

بعد إلغاء الجمارك.. حيلة ذكية من وكلاء السيارات لرفع الأسعار

انتبه.. خطأ يرتكبه البعض عند قراءة آية فويل للمصلين .. فيديو

غضب عارم في تونس بسبب زيادة عدد وفيات الرضع

هاني جعفر أمين شرطة شهيد الواجب.. ابن المنوفية أنقذ العشرات في حريق ولقى مصرعه مختنقا

مدرب الأهلي يوجه رسالة لـ مسئولي استاد برج العرب

تخلص من أصوات الدردشات الجماعية المزعجة على واتساب بهذه الطريقة

صرخة أنثى تطلب الخلع.. جوزي عايز يورث أبويا بالحياة

مقتل جنود إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يتفقد الجناح الاقتصادى بملتقى أسوان ويطالع أنشطة شباب رواد الأعمال.. صور

تجاوز الـ100 عام.. أكبر معمر في قنا لـ صدى البلد: السيسي رئيس الغلابة ويسير على خطى عبد الناصر.. وأشكره على ما قدمه للبسطاء ومحدودى الدخل.. فيديو وصور

شاهد.. الفنانة دينا ترتدي الحجاب وملابس الإحرام

السمار نص الجمال.. أحلى 20 إطلالة لدينا الشربيني في عيد ميلادها.. صور

15 صورة ترصد خلافات جاستين بيبر وهايلي بالدوين.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تطوير المستشفيات في مصر.. فيديو
وزير الزراعة يؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء الطائرة الإثيوبية.. فيديو
الرئيس السيسي للمصريين: أعطوا الثقة لأبنائكم وشجعوهم على الابتكار.. فيديو
وزير التعليم العالى: نسعى لنكون دولة مصدرة للتكنولوجيا
السيسى: نعطي الفرصة للشباب للانطلاق بقدراتهم العقلية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟