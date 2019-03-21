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شاهد.. احتفال أكراد العراق بعيد النوروز

الخميس 21/مارس/2019 - 07:33 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
حمزة شعيب
عرضت قناة "روسيا اليوم" احتفال الأكراد العراقيون بعيد "النوروز"، رأس السنة التقليدية، أو عيد قدوم الربيع، بموكب من الأشخاص يحملون مشاعل فوق جبل "عقر" شمال العراق، ليلة الأربعاء.

وحمل آلاف الأشخاص، كثير منهم يرتدون ملابس كردية تقليدية ، المشاعل وأطلقوا ألعابا نارية وتجمعوا حول النار للرقص، كما رفعوا علما كرديا ضخما على سفح الجبل.

ويحتفل الملايين من الأكراد بعيد النوروز في 21 آذار/مارس، أول أيام الربيع، في كل من العراق وإيران وتركيا وسوريا، ويُحتفل به أيضا باعتباره العام الفارسي الجديد في إيران.

ويرمز العيد إلى نهاية موسم الظلام ووصول موسم النور، لكنه أصبح أيضا بمثابة أمل للأكراد بالحرية والحكم الذاتي.

ويُعتقد أن ما لا يقل عن 30 مليون كردي يعيشون في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط، لكنهم يتمتعون باستقلالية ذات معنى في العراق فقط.

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