لماذا الجولان؟ قصة الصراع التاريخي على الهضبة السورية

من العموريين إلى الآراميين ثم الدولة العثمانية والانتداب الفرنسي ومنه إلى الاحتلال الإسرائيلي، تاريخ طويل من الصراع كُتب على هضبة الجولان السورية، فمنذ التاريخ القديم كانت الهضبة محط اهتمام الحضارات والثقافات المختلفة، دول وأسر حاكمة ومجموعات زراعية تأسست على الهضبة العتيقة، فموقعها المتميز الذي يطل على بحيرة طبرية، وقربها من مصب نهر اليرموك حيث الأودية والسفوح التي جعلت منها طبيعة جغرافية خلابة، كل هذا جعلها محل صراعات مختلفة.





قصة الصراع العربي الإسرائيلي على الجولان





هضبة الجولان كانت ضمن حدود فلسطين الانتدابية عندما تم الاعتراف بالانتداب رسميًا في عام 1922، ولكن بريطانيا تخلت عن الجولان لفرنسا في الاتفاق الفرنسي البريطاني من 7 مارس 1923، وبعد انتهاء الانتداب الفرنسي عام 1944 أصبحت الهضبة تابعة لسوريا.





عند تحديد الحدود بين سوريا ولبنان في عام 1923 لم ترسم السلطات الفرنسية الحدود بين سوريا ولبنان بدقة لاعتبارها حدودا داخلية، مما أثار الخلافات والمشاكل بين البلدين عندما استقلت كل منهما من فرنسا، وما زاد من تعقيد المشكلة احتلال الجيش الإسرائيلي لهضبة الجولان عام 1967.





الاحتلال الإسرائيلي للجولان





في 5 يونيو 1967 اندلعت حرب 1967 بين إسرائيل وكل من سوريا والأردن ومصر. وفي الأيام الأربعة الأولى من الحرب تم تبادل إطلاق النار بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وبعد نهاية المعارك في الجبهتين المصرية والأردنية، غزا الجيش الإسرائيلي الجولان واحتل 1260 كم2 من مساحة الهضبة بما في ذلك مدينة القنيطرة. نزح جميع سكان القنيطرة بيوتهم إثر الاحتلال ولجأ إلى داخل الأراضي السورية وكذلك نزح الكثير من سكان القرى الجولانية بيوتهم ومزراعهم، ولكن سكان القرى الدرزية شمالي شرقي الجولان بقوا تحت السيطرة الإسرائيلية.





في أكتوبر 1973 استرجع الجيش السوري مساحة قدرها 684 كم2 من أراضي الهضبة لمدة بضعة الأيام، ولكن الجيش الإسرائيلي أعاد احتلال هذه المساحة قبل نهاية الحرب. في 1974 أعادت إسرائيل لسوريا مساحة 60 كم2 من الجولان تضم مدينة القنيطرة وجوارها وقرية الرفيد في إطار اتفاقية فك الاشتباك، وقد عاد إلى هذا الجزء بعض سكانه، باستثناء مدينة القنيطرة التي ما زالت مدمرة.





في ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي ضم الجزء المحتل من الجولان الواقع غربي خط الهدنة 1974 إلى إسرائيل بشكل أحادي الجانب ومعارض للقرارات الدولية.





الوضع الحالي للجولان





لا تزال الأمم المتحدة تنظر إلى الجولان إلى أنها أراضي سورية محتلة، لكن إسرائيل تطلب الاعتراف الرسمي بها أرض إسرائيلية، وهو ما ينافي القرارات الدولية التي طالبت إسرائيل كثيرًا بتسيلم الهضبة إلى سوريا، وقد بدأت مفاوضات كثيرة بين سوريا وإسرائيل إلا أنها توقفت بسبب مماطلة الجانب الإسرائيلي في الانسحاب.





لماذا الجولان؟





الجولان هضبة تتمتع بموقع استراتيجي فريد، فبمجرد الوقوف على سفح الهضبة، يستطيع الناظر تغطية الشمال الشرقي من فلسطين المحتلة، إسرائيل اليوم، بالعين المجردة بفضل ارتفاعها النسبي، الأمر نفسه بالنسبة لسوريا، فالمرتفعات تكشف الأراضي السورية أيضًا حتى أطراف العاصمة دمشق.





ترامب يعترف وإدانة عربية ودولية

قبيل الانتخابات الرئاسية الإسرائيلية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه قد حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، معتبرا أن ذلك مهم لأمن إسرائيل واستقرار المنطقة.





وكتب ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه "بعد 52 سنة، حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".





وأدان مجلس التعاون الخليجي تصريحات ترامب بشأن الجولان، فيما اعتبرت روسيا أن حديث ترامب "لا يساهم بأي شكل مع الأهداف الساعية للتسوية في الشرق الأوسط".





وألمانيا ترفض

واعتبرت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية".