تسمم ٥ أشخاص من أسرة واحدة لتناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بسوهاج

استقبل مستشفي المنشاه المركزي بسوهاج، ٥ أشخاص من أسرة واحدة مصابين بأعراض تسمم غذائي عقب تناولها وجبة طعام منزلية فاسدة، وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج العام.



كاناللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي المنشاه المركزي يفيد بوصول كل من "مصطفي. ع" ٣٥ عاما عامل، و"أمال. ا" ٢٠ عاما ربة منزل، و"هدية. ا. ع" ٦٥ عاما ربة منزل، وفاطمة. م. ع" ٣ سنوات، و"عزه. م. ع" ٦ سنوات جميعهم أسرة واحدة ويقيمون بناحية أولاد الشيخ مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج العام.



بسؤال الأول قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بالمنزل ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



