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أخبار البلد

عقب تقديم الخدمة مجانية حتى مايو .. watch it يتصدر التريند في متاجر التطبيقات

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:24 م
watch it
watch it
تصدر برنامج watch it الاكثر بحثا وتحميلا في متاجر التطبيقات عبر الهواتف المحمولة حتى ليتحول إلى تريند. 

وكانت قد أعلنت منصة Watch it للمحتوى الإعلامي الرقمي انه اثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان المعظم تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل و تزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في أمن معلومات المنصة و بناء عليه قررت ادارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة ايام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي.

أعلنت منصة Watch it للمحتوى الإعلامي الرقمي انه اثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان المعظم تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل و تزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في أمن معلومات المنصة و بناء عليه قررت ادارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة ايام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي.

وقالت إدارة المنصة في بيان رسمي لها، عن إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم تقدم المنصة الرقمية Watch iT اعتذارها لكل مشتركيها و تتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا و حتى نهاية شهر مايو ٢٠١٩ للتسجيل Www.watchit.com.
عقب تقديم الخدمة مجانية حتى مايو .. watch it يتصدر التريند في متاجر التطبيقات

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