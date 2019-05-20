شاهد.. زوجة ماجد المصري بعباءة رمضان

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، متابعيها على انستجرام"، بصور جديدة لها.



أطلت رانيا فى الصور بإطلالة رمضانية لافته، حيث ارتدت عباءة أنيقة، تميزت بألوانها الراقية والمتعددة، وحمل التصميم توقيع مصممة الأزياء فاتن زايد، وانتعلت حذاء ذا كعب عال متناسق مع لون العباءة.



فيما بدت زوجة ماجد المصرى بشعرها الأسود المنسدل على كتفيها، وبمكياج مرتكز على الألوان الترابية، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الأكسسوارات اللافته المتناسقة مع إطلالتها.

