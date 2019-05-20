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مرأة

شاهد.. زوجة ماجد المصري بعباءة رمضان

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:29 م
صدى البلد
رنا عصمت
شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، متابعيها على انستجرام"، بصور جديدة لها.

أطلت رانيا فى الصور بإطلالة رمضانية لافته، حيث ارتدت عباءة أنيقة، تميزت بألوانها الراقية والمتعددة، وحمل التصميم توقيع مصممة الأزياء فاتن زايد، وانتعلت حذاء ذا كعب عال متناسق مع لون العباءة.

فيما بدت زوجة ماجد المصرى بشعرها الأسود المنسدل على كتفيها، وبمكياج مرتكز على الألوان الترابية، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الأكسسوارات اللافته المتناسقة مع إطلالتها.
شاهد.. زوجة ماجد المصري بعباءة رمضان
شاهد.. زوجة ماجد المصري بعباءة رمضان
شاهد.. زوجة ماجد المصري بعباءة رمضان

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