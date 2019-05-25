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أخبار العالم

العراق اشترى ما يزيد عن 1.5 مليون طن من القمح المحلي

السبت 25/مايو/2019 - 02:35 م
صدى البلد
رويترز
قال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني إن العراق اشترى أكثر من 1.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين في 14 محافظة خلال موسم حصاد العام الحالي.

وأضاف العاني في بيان أن وزارته اشترت حتى الآن 1549839 طنا من القمح.

وقال العاني الشهر الماضي إن موسم الحصاد في العام الحالي والذي يبدأ في منتصف أبريل سيكون الأكبر حتى الآن من حيث شراء الحبوب المحلية.

وأضاف أن العراق في طريقه لحصاد خمسة ملايين طن من القمح هذا العام بفضل هطول أمطار غزيرة مشيرا إلى أن بلاده ستستورد كميات أقل من القمح إذا تحققت تلك الكمية.

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