ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السيسي يوجه بتأهيل العنصر البشري في شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم

الأحد 26/مايو/2019 - 05:02 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع ليساهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي، وكذلك في جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها.

كما وجه بالتركيز على تأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم، أخذًا في الاعتبار أن العامل البشري هو أساس أي جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع على نحو يؤدي إلى معالجة ما به من مشاكل ويحقق طفرة في منظومة إدارته تنعكس على ما تحققه الشركات التابعة للقطاع من إنتاج وأرباح، كما أوضح هشام توفيق أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي.

كما استعرض الوزير جهود تطوير شركات الغزل والنسيج، موضحًا خطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار.

ترشيحاتنا

شاهد.. بادعيلكوا يارب كلكوا تيجوا هنا.. بسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

يحضر نهائي الكونفيدرالية.. رسميا وتأكيدا لانفراد صدى البلد: رفع الإيقاف الإفريقي عن مرتضى منصور

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

أعلى مواسم الخير.. 4 عبادات حرص عليها رسول الله في العشر الأواخر من رمضان

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

شاهد.. تجربة عملية على الـ VAR في ملعب برج العرب قبل نهائي الكونفدرالية

ads

الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

مصطفى يونس لصدى البلد: بشجع الزمالك من قلبي.. أطالب أبو ريدة ومجلسه بالرحيل.. حسن حمدي هو الحل.. والمقارنة بين محمود طاهر والخطيب ظالمة.. وهذا رأيي في قائمة أجيري.. فيديو

للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور