مي حلمي وتعليق ناري على فوز الزمالك بالكونفدرالية

حرصت الإعلامية مي حلمي على تهنئة نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا للكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .



وكتبت حلمي عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلة: "مبروك يا زملكاوية حلوة وعلى أرضنا".



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الاياب مساء الأحد بهدف نظيف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.



