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منوعات

مي حلمي وتعليق ناري على فوز الزمالك بالكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:28 ص
مي حلمى
مي حلمى
محمد بدران
حرصت الإعلامية مي حلمي على تهنئة نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا للكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .

وكتبت حلمي عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلة: "مبروك يا زملكاوية حلوة وعلى أرضنا".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الاياب مساء الأحد بهدف نظيف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

مي حلمي وتعليق ناري على فوز الزمالك بالكونفدرالية

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