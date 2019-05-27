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تعليم

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد تأمين قوافل الثانوية العامة التعليمية.. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:15 ص
صدى البلد
محمود زيدان
تفقد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، اليوم الاثنين، القوات الأمنية المنوط بها تأمين القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة، بقاعات مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ "أبو حجر سابقا"، وذلك بحضور اللواء أسامة شلبي، مساعد مدير الأمن، والعميد وائل الاشوح، مأمور شرطة قسم أول.

وشدد مدير أمن كفرالشيخ، علي ضرورة التأمين الكامل لعملية دخول وخروج طلاب وطالبات الثانوية العامة، بما لايؤثر علي حركة سير السيارات، وكذلك الخروج المنظم للطلاب عقب انتهاء المراجعات النهائية للمواد والحرص علي عدم وجود تدافع نظرا لارتفاع أعداد الطلاب والذي تجاوز الـ 1000 طالب وطالبة.

من جانبه، قال الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، إن قاعات مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ ، استقبلت طلاب الثانوية العامة منذ التاسعة صباحا، من جميع مدن وقرى المحافظة، للاستفادة من القافلة التعليمية المجانية، والتي يحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على إقامتها حتى يستفيد منها طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي.

وتابع، محروس، أن الهدف من تلك القوافل الحد من انتشار الدروس الخصوصية، من خلال تنفيذ مراجعات في جميع المواد العلمية والأدبية، يقوم عليها خبراء المواد وواضعي الامتحانات، لتقديم أكبر استفادة ممكنة للطلاب، معبرا عن سعادته من تواجد المئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين حرصوا علي حضور المراجعات النهائية.

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