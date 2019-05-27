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رياضة

الجونة يتسلح بـ رباعي الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:49 م
تشكيل الجونة
تشكيل الجونة
عمرو ابوبكر
أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، التشكيل الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

محمود الغرباوي، خالد صبحي، أحمد علي، جوناثان انجويم، محمود الجزار، أكرم توفيق، جاتوش بانوم، محمد نادي، إسلام عبد النعيم، محمد ناجي «جدو»، أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء:

هيثم محمد، إسلام جابر، سيرج أكا، أحمد حمدي، عمرو سعداوي، محمود شبراوي، أوسينو بوي.

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