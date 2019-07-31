ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

‎كوكاكولا يكتسح ايروسبورت برباعية في أولى مبارياته الودية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:42 م
كوكاكولا
كوكاكولا
عبدالله هشام
حقق الفريق الأول لـ كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى فوزا كبيرا على ايرو سبورت بقيادة هشام يكن بأربعة أهداف نظيفة أحرزهم بواقع هدفين في الشوط الاول.

احرز الاهداف بالترتيب جدو واكرم عبد ربه وعسلية ويوسف ناصر واطمأن ممدوح عبد الحى المدير الفني للفريق على الحالة الفنية والبدنية للاعبيه في اول مباراة ودية يخوضها الفريق في بداية فترة الاعداد.

وقام عبد الحى بتجربة عدد كبير من اللاعبين خاصة الجدد الذى تعاقد معهم الفريق مؤخرا بالاضافة الى تجربة عدد من لاعبي فريق الشباب.

حضر مباراة اليوم المهندس مجدى اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا من أجل دعم الفريق في بداية فترة الاعداد.

وأعرب ممدوح عبد الحى عن رضاه التام من التجربة، مؤكدا أن هناك برنامج كامل لفترة الاعداد متضمنا عددا كبيرا من المياريات الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد‎.

ترشيحاتنا

بعد رفض العروض المقدمة.. الزمالك يكافئ ثلاثي الفريق بتعديل عقودهم

شاهد.. الرئيس السيسي يزف بشرى سارة لـ المواطن حول تحسن معيشته.. تعرف عليها

شاهد .. أمير كرارة وزوجته على أحد شواطئ الساحل الشمالي

نجم الزمالك يحتفل بزفافه بمسقط رأسه بالمنيا في هذا الموعد

منع عارضة أزياء شهيرة من دخول فندق فى فرنسا بسبب بشرتها

أمير مرتضى ينشر صورًا لـ 10 صفقات أعلن عنها الزمالك اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط