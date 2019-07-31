‎كوكاكولا يكتسح ايروسبورت برباعية في أولى مبارياته الودية

حقق الفريق الأول لـ كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى فوزا كبيرا على ايرو سبورت بقيادة هشام يكن بأربعة أهداف نظيفة أحرزهم بواقع هدفين في الشوط الاول.





احرز الاهداف بالترتيب جدو واكرم عبد ربه وعسلية ويوسف ناصر واطمأن ممدوح عبد الحى المدير الفني للفريق على الحالة الفنية والبدنية للاعبيه في اول مباراة ودية يخوضها الفريق في بداية فترة الاعداد.





وقام عبد الحى بتجربة عدد كبير من اللاعبين خاصة الجدد الذى تعاقد معهم الفريق مؤخرا بالاضافة الى تجربة عدد من لاعبي فريق الشباب.





حضر مباراة اليوم المهندس مجدى اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا من أجل دعم الفريق في بداية فترة الاعداد.



