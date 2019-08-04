عيار 21 يسجل 660 جنيها .. أسعار الذهب اليوم 4 -8-2019

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الأحد 4 أغسطس 2019، وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 660 جنيهًا.





كما سجل عيار 14 سعر 440 جنيها، وعيار 10 نحو 314 جنيها.



تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 566 جنيها.



كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 754 جنيها.



بلغ سعر الجنيه الذهب 5280 جنيهات، سجلت سعر أوقية الذهب 23458 جنيها.

