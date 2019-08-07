انتخابات الرئاسة في تونس.. مرشح يسحب ملفه بعد تعرضه للسخرية

كشفت وسائل إعلام تونسية اليوم الأربعاء، عن قيام المرشح الرئاسى لـ انتخابات تونس "منير الجميعي" عن سحب ملف بسبب تعرضه للسخرية.





وسحب المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية في تونس، منير الجميعي، ملف ترشحه من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتراجع عن نيته خوض غمار الاستحقاق الانتخابي الذي ستشهده البلاد يوم 15 سبتمبر المقبل.





وتوجه مرشح الرئاسة المستقل "منير الجميعي" إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ حيث قام بسحب مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، علمًا أنه تقدم بمطلب للهيئة يوم 2 أغسطس الجاري.





وحول السبب الذي دفعه إلى سحب ترشحه، قال منير الجميعي، إن قرار تراجعه عن الترشح للرئاسيات اتخذه بسبب اتهامه بما وصفه بـ"تقزيم" الرئاسة، متهمًا في ذات السياق، الإعلام التونسي بعدم الحيادية إزاء المترشحين.





ومنذ فتح باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية يوم الجمعة الماضي، تلقت هيئة الانتخابات أكثر من 30 ملف ترشح وصف عدد منها بـ "غير الجدي"، خصوصًا وأن أغلب المترشحين قدموا ملفاتهم منقوصة من "التزكيات".





وتعرض عدد من المترشحين المستقلين إلى السخرية والتندر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الإعلامية؛ بسبب برامجهم الانتخابية، وملابسهم التي اعتبرها البعض لا تليق بشخص ينوي خوض السباق الرئاسي نحو قصر قرطاج.





وحمل ناشطون المسؤولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ لأنها قبلت ترشحات أشخاص غير جديين غايتهم الوحيدة البحث عن الشهرة، وفق قولهم.





من جانبه، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، إنّ ارتفاع مطالب المترشحين غير المستوفاة لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تعود إلى وجود ”طفرة في مناخ الحرية والديمقراطية في البلاد“.



