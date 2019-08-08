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أخبار البلد

الحكومة تقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث معهد الأورام

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:09 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أعضاء الحكومة للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع فى محيط المعهد القومى للأورام.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وسيعقب اجتماع مجلس الوزراء جولة للوزراء فى مدينة العلمين الجديدة، لتفقد المشروعات المختلفة بالمدينة.

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