تجهيز 528 ساحة لـ صلاة العيد بمراكز وأحياء الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن تخصيص 528 ساحة للمواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى بأحياء ومراكز ومدن المحافظة كما قامت مديرية الأوقاف بتعيين خطيبًا أساسيًا واحتياطيًا لكل ساحة.



وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها كما تم تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة اضافة الى الغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة .



وأشار المحافظ إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبال كبير من المواطنين إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.



ومن جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة أنه تم التشديد على الأئمة الالتزام بخطبة العيد وعدم الخروج عن مضمونها وايضا عدم استغلال صلاة العيد فى اى دعاية حزبية أو أي استغلال سياسي لافتا الى تشكيل غرفة عمليات برئاسة مدير مديرية الأوقاف لمتابعة تجهيزات ساحات الصلاة .