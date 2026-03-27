البيت الأبيض ينشر مقاطع غامضة على منصات التواصل.. هل تعرض للاختراق؟

أثارت مقاطع فيديو غير واضحة نُشرت عبر الحسابات الرسمية للبيت الأبيض على منصتي "إكس" و"إنستجرام" حالة من الجدل والتكهنات، في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن مضمونها أو الهدف منها.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، بينها "سي إن بي سي"، فقد تم نشر مقطع أول قصير لا تتجاوز مدته 4 ثوانٍ، تضمن لقطة غير واضحة مع صوت امرأة يقول: "سيتم الإطلاق قريباً، أليس كذلك؟"، قبل أن يُحذف بعد نحو ساعة ونصف من نشره.



لاحقاً، نُشر مقطع ثانٍ أظهر شاشة سوداء تتخللها مؤثرات صوتية ورمز العلم الأمريكي بشكل مشوش في بعض اللقطات، دون أي سياق أو شرح، ما زاد من حالة الغموض والتساؤلات.

Strange video posted earlier by the White House on X, possibly accidentally, in which a female individual, potentially Press Secretary Karoline Leavitt, can be heard saying, “It’s launching soon right?” pic.twitter.com/D3XUhUNxAQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026



وأفادت تقارير إعلامية، من بينها "هندوستان تايمز"، بأن طبيعة المقاطع دفعت البعض إلى التساؤل حول احتمال تعرض حسابات البيت الأبيض للاختراق، بينما رجّح آخرون أن تكون رسائل مبطنة أو تمهيداً لإعلان رسمي مرتقب.



كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفسيرات متعددة، من بينها ربط عبارة "الإطلاق قريباً" بتصعيد محتمل في التوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.



في المقابل، ذهبت تحليلات تقنية إلى أن ما حدث قد يكون نتيجة خطأ فني أو تجربة غير مكتملة لنظام تنبيهات جديد، مع التأكيد على عدم وجود دليل قاطع على اختراق.



وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض، ما أبقى الباب مفتوحاً أمام المزيد من التكهنات حول حقيقة هذه المقاطع ودلالاتها.