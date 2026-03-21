عناق يكسر البروتوكول في البيت الأبيض.. رئيسة وزراء اليابان تُفاجئ ترامب أمام العالم

في مشهد لافت حمل أبعادًا بروتوكولية وإنسانية في آنٍ واحد، أثار استقبال رئيسة وزراء اليابان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض تفاعلًا واسعًا، بعد لحظة غير تقليدية كسرت قواعد الإتيكيت السياسي المعتادة.



وخلال مراسم الاستقبال الرسمية، التي جرت في أجواء اتسمت بالترقب، مدّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يده لمصافحة رئيسة الوزراء اليابانية، وفقًا لما يقتضيه العرف الدبلوماسي بين قادة الدول، غير أن الأخيرة فاجأته بتصرف مختلف، إذ بادرت بعناق وُصف بأنه “ودي وغير متوقع”، ما أثار دهشة الحضور وعدسات الإعلام التي وثّقت اللحظة سريعًا.



ووفق ما نقلته وسائل إعلام دولية وتصريحات صحفية رسمية، فإن هذا التصرف عكس محاولة لإضفاء طابع شخصي على العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل ملفات سياسية واقتصادية معقدة تجمع بين طوكيو وواشنطن.

كما اعتبر مراقبون أن هذه اللفتة تحمل رسائل رمزية تتجاوز البروتوكول، خاصة في توقيت يشهد تحديات إقليمية ودولية تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الحلفاء.



أوضحت المصادر الرسمية أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الاستراتيجية، من بينها التعاون الدفاعي، والتبادل التجاري، إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما شدد الجانبان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواصلة التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية العالمية.



في المقابل، أثار هذا الموقف تباينًا في ردود الفعل، حيث رأى البعض أن العناق يعكس دفئًا في العلاقات بين القيادتين، بينما اعتبره آخرون خروجًا غير معتاد عن الأعراف الدبلوماسية التي تحكم مثل هذه اللقاءات الرسمية، خاصة في بيئة سياسية دقيقة.



ويُذكر أن العلاقات الأمريكية اليابانية تُعد من الركائز الأساسية في التوازنات الدولية، إذ تربط البلدين شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل مجالات الدفاع والتكنولوجيا والاقتصاد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية.



في المجمل، لم تكن لحظة العناق مجرد تفصيلة بروتوكولية عابرة، بل تحولت إلى مشهد سياسي لافت، حمل دلالات متعددة، وفتح باب التأويل حول طبيعة الرسائل التي أرادت طوكيو إيصالها من خلال هذا التصرف غير التقليدي داخل أروقة البيت الأبيض.