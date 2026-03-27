البحرية العمانية تنقذ 20 بحارا بعد انفجار سفينة شحن تايلاندية في مضيق هرمز

أفادت مصادر إعلامية بأن سفينة شحن ترفع العلم التايلاندي تعرضت لهجوم بقذائف مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى انفجار في مؤخرة السفينة واندلاع حريق كبير بغرفة المحركات، انتهى بجنوحها قرب جزيرة قشم الإيرانية.



وبحسب التفاصيل، تسبب الحادث في حالة طارئة على متن السفينة، حيث كان الطاقم مهددًا بالخطر المباشر نتيجة الحريق وتضرر أجزاء من السفينة.



وأكدت السلطات التايلاندية أن البحرية العُمانية تدخلت بسرعة وتمكنت من إنقاذ 20 فردًا من طاقم السفينة، فيما لا يزال 3 بحارة في عداد المفقودين، وتستمر عمليات البحث عنهم.



وأشارت بيانات رسمية إلى أن التدخل العُماني ساهم في السيطرة الجزئية على الحريق وتقليل حجم الخسائر البشرية، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، في ظل توتر الأوضاع في منطقة مضيق هرمز الذي يُعد من أهم الممرات الملاحية العالمية.