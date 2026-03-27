قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديدات باستهداف فنادق بزعم استضافة عسكريين أمريكيين في المنطقة بينها دمشق
مباحثات بين مصر وباكستان وتركيا حول التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد
إنذار إسرائيلي بإخلاء قرية سجد جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني
روسيا تطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث الضربات الأمريكية على إيران
كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض
الإفتاء: يجوز التيمم للجنب في البرد الشديد بشرط.. تعرف عليه
البيت الأبيض ينشر مقاطع غامضة على منصات التواصل.. هل تعرض للاختراق؟
البحرية العمانية تنقذ 20 بحارا بعد انفجار سفينة شحن تايلاندية في مضيق هرمز
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-3-2026 في ملاعب العالم.. قمة عربية مرتقبة
موعد إغلاق المحلات.. تفاصيل القرار وموعد التطبيق
تداول آخر صورة لخامنئي قبل اغتياله في مقر إقامته بإيران
تهديد باكستاني لإسرائيل عقب أنباء عن استهداف سفيرها في طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الإفتاء: يجوز التيمم للجنب في البرد الشديد بشرط.. تعرف عليه

شيماء جمال

هل يجوز التيمم للجنب في البرد الشديد؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت الإفتاء فى إجابتها عن السؤال: جاءت الشريعة الإسلامية بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ومن مظاهر هذا التَّيسير: جواز التيمم من الجنابة للصلاة في البرد الشديد عند عدم وجود وسيلة لتسخين الماء؛ خوفًا من حصول الأذى والمرض إذا اغتسل الجنب بالماء البارد، مع وجوب الغسل وقت تمكّنه منه.

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء لشدة البرد؟

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء لشدة البرد؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العامي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى: لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردًا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التي تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي ﷺ على ذلك.

الوضوء من شروط صحة الصلاة

واشار الى أن الصلوات الخمس المكتوبة فرائض عظيمة يثاب المرء على أدائها في أوقاتها، وإسباغ الوضوء وتحسينه لها.

وأوضح أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بين سيدنا النبي ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي: المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلًا؛ فيقول ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». [أخرجه مسلم]

تسخين الماء البارد فى الوضوء

ولفت إلى أنه لا حرج في تسخين الماء البارد؛ ليسهل استعماله في الوضوء؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78]

ونوه أنه لا حرج في تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد.

وذكر أن من يسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس في الوضوء لا غَسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقي الأعضاء.

مع وجوب مسح الرأس في الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامةٍ أو خمارٍ بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به.

