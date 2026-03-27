روسيا تطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث الضربات الأمريكية على إيران

أعلنت روسيا أنها تقدمت بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن ، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران.



وأوضحت موسكو أن الهدف من الجلسة هو بحث تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، والعمل على احتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.



ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من القلق الدولي المتزايد بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتحذيرات من انعكاساته على الأمن والسلم الدوليين.



ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأمن هذه التطورات إذا تم اعتماد عقد الجلسة، وسط دعوات متزايدة لخفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.