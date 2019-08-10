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رياضة

بيراميدز يتفوق على إيتوال الكونغولي 3-0 فى الشوط الأول .. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:53 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
يسرى غازى
أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول بالتقدم على إيتوال الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة حاليا فى إطار دور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ اللقاء بضغط هجومى عبر الثلاثي عبدالله السعيد وايريك تراورى وإسلام عيسى ومرر الغاني جون أنطوى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها عبدالله السعيد تصطدم فى جسم مدافع الفريق الكونغولى ويمسكها حارس مرمى المنافس.

مرر عبدالله السعيد فى الدقيقة التاسعة كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها إيريك تراورى قوية يتصدى لها حارس المرمى الكونغولى بصعوبة لترتد مرة أخرى سددها ضعيفة إسلام عيسى وينجح الحارس فى الإمساك بها ويحرم بيراميدز من هدف التقدم.

وأهدر الغاني جون أنطوى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة من عبدالله السعيد سددها بقوة يبعدها الحارس الكونغولى الى ضربة ركنية ونجح الغانى جون أنطوى فى تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 19 من تسديدة رأسية قوية وأضاف ايريك تراورى ثانى الأهداف فى الدقيقة 21 بعدما تسلم تمريرة إسلام عيسى سددها بقوة على يمين حارس مرمى المنافس.

أضاف الغاني جون أنطوى الهدف الثالث فى الدقيقة 33 بعدما تسلم تمريرة من ابراهيم حسن تصل الى اسلام عيسى ويسددها انطوى برأسه قوية تصطدم بالقائم وتسكن الشباك ونعرض ابراهيم حسن للإصابة فى الدقيقة 42 جراء تعرضه الى العرقلة من جانب أحد لاعبي المنافس.



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