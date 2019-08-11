السيسي يجري جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين.. ويطلع على العملية الإنشائية للمدينة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم عقب صلاة عيد الأضحى، جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، رافقه خلالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وأعقب ذلك قيامه بمشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع، حيث أطلع الرئيس علي سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلًا عن أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت.