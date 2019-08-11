التذكرة بـ 5 جنيهات .. حديقة الحيوان تستقبل الزائرين أول أيام عيد الأضحى

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة فتحت أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن تذكرة الحديقة 5 جنيهات فقط.



وقال رجائي في بيان، الأحد، إنه جرى الاستعداد جيدا لهذا اليوم حيث تقرر منع الإجازات لجميع العاملين خلال فترة العيد. وفتح كل منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد تسعة منافذ وزيادة اعداد العاملين بها لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول والتنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أي طارئ وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها أثناء فترة العيد.



وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان انه تمت زيادة عدد سلات القمامة لتغطي كافة أرجاء الحديقة، تيسيرًا على الجمهور للتمكن من القاء المخلفات فيها وصناديق متحركة لنقل القمامة وعدم تكدسها وذلك حفاظًا على البيئة والمظهر العام.



كما جرى تزويد أبواب الدخول ببوابات إليكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظًا على أمان الزوار، بالإضافة إلى أن شركة الأمن الجديدة بالحديقة توفر عاملين من الجنسين على بوابات الدخول وكافة أرجاء الحديقة بالتعاون مع الشرطة المدنية وكذا الشرطة النسائية.