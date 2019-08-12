مصر في الصدارة مؤقتا.. تعرف على ترتيب مجموعة المنتخب في كأس العالم لليد



مصر :- 8 نقاط .. +44

السويد :- 6 نقاط.. +50

المجر :- 6 نقاط.. + 46

فرنسا :- 6 نقاط .. +40

الصين تايبيه :- 2 نقطة .. -52

كندا :- 0 نقطة.. -121



ونجح منتخب مصر في الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئين اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.



كما شهد تألق الفراعنة فى اللقاءات السيطرة على ألقاب الافضل، حيث حصل اللاعب أحمد هشام على هذا اللقب أمام السويد ، بينما نجح مهاب سعيد فى تحقيق هذا اللقب أمام تايوان قبل أن يخطفه عمر لطفى أمام كندا.

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 الفوز على منافسه المجر بنتيجة 31-24 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد التي تستضيفها مقدونيا فى الفترة من 6 الى 18 اغسطس.وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الــ 16 مع تصدره المجموعة مؤقتا من البطولة العالمية وينتظر نتيجة لقاء السويد وفرنسا لتحديد مركزه بشكل رسمي في المجموعة .