مصر في الصدارة مؤقتا.. تعرف على ترتيب مجموعة المنتخب في كأس العالم لليد

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 الفوز على منافسه المجر بنتيجة 31-24 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد التي تستضيفها مقدونيا فى الفترة من 6 الى 18 اغسطس.
وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الــ 16 مع تصدره المجموعة مؤقتا من البطولة العالمية وينتظر نتيجة لقاء السويد وفرنسا لتحديد مركزه بشكل رسمي في المجموعة .
وجاء ترتيب المجموعة كالتالي :
مصر :- 8 نقاط .. +44
السويد :- 6 نقاط.. +50
المجر :- 6 نقاط.. + 46
فرنسا :- 6 نقاط .. +40
الصين تايبيه :- 2 نقطة .. -52
كندا :- 0 نقطة.. -121
ونجح منتخب مصر في الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئين اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.
كما شهد تألق الفراعنة فى اللقاءات السيطرة على ألقاب الافضل، حيث حصل اللاعب أحمد هشام على هذا اللقب أمام السويد ، بينما نجح مهاب سعيد فى تحقيق هذا اللقب أمام تايوان قبل أن يخطفه عمر لطفى أمام كندا.
وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الــ 16 مع تصدره المجموعة مؤقتا من البطولة العالمية وينتظر نتيجة لقاء السويد وفرنسا لتحديد مركزه بشكل رسمي في المجموعة .
وجاء ترتيب المجموعة كالتالي :
مصر :- 8 نقاط .. +44
السويد :- 6 نقاط.. +50
المجر :- 6 نقاط.. + 46
فرنسا :- 6 نقاط .. +40
الصين تايبيه :- 2 نقطة .. -52
كندا :- 0 نقطة.. -121
ونجح منتخب مصر في الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئين اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.
كما شهد تألق الفراعنة فى اللقاءات السيطرة على ألقاب الافضل، حيث حصل اللاعب أحمد هشام على هذا اللقب أمام السويد ، بينما نجح مهاب سعيد فى تحقيق هذا اللقب أمام تايوان قبل أن يخطفه عمر لطفى أمام كندا.