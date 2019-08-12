رئيس بعثة التضامن يطمئن على ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية في منى ..صور

زار أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى عصر اليوم، مخيمات منى حيث اطمئن على ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية عقب سقوط الأمطار الرعدية عصر اليوم حيث تفاعل الحجيج مع الأمطار بالتلبية والتكبير والدعاء والصلاة لهذه الهبة الربانية العظيمة التى تخفف من ارتفاع درجات حرارة الشمس المتصاعدة على مدار اليوم.



ووجه عبد الموجود بمتابعة حالة الحجيج والاطمئنان من عدم تعرض الخيم لأى مشاكل والتدخل الفورى ازائها.



وكان مشعر منى تعرض عصر اليوم لهطول أمطار رعدية فتم تفعيل غرفة عمليات للاطمئنان على حالة الحجيج بجميع المخيمات وخرج ملايين الحجاج لرمي الجمرات وسط تهليل وتكبير فى مشهد مهيب.



ومن المقرر بدء تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى من الحجاج المتعجلون الي مكه بعد منتصف الليل بالتنسيق مع الجانب السعودى.